Биография

Роб Кауэн (Rob Cowan) – режиссер, сценарист, продюсер. Родился в апреле 1948 года, уроженец Лондона. В сфере киноиндустрии трудится с 1980 года. Участвовал в создании более 45 фильмов и телепроектов. Под руководством продюсера Роба Кауэна работали Том Круз, Деми Мур, Роберт Де Ниро и другие голливудские знаменитости. В молодости англичанин переехал в Канаду, окончил Университет Британской Колумбии. После учебы работал помощником режиссера, участвовал в съемках боевика «Слежка», комедии «Трое мужчин и младенец». Первые фильмы Роба Кауэна в должности продюсера – драмы «Короткое время» и «Ночь в большом городе». После удачного дебюта англичанин возглавил отдел разработки на студии Winkler Films. Популярность продюсера резко выросла после выпуска нескольких блокбастеров в 2000-х годах. Роб Кауэн руководил производством кассовых фильмов «Разлом Сан-Андреас», «Заклятие», «Заклятие – 2», «Аквамен». За создание драмы «Жизнь как дома» был номинирован на премию «Золотой Глобус». Написал сценарий к популярному сериалу «Сеть» и триллеру «Сеть 2.0». Продюсер имеет педагогический опыт, часто выступает с лекциями перед студентами, изучающими историю кино.