Верный друг (фильм, 2024) смотреть онлайн

Писательнице приходится присматривать за псом, который достался ей от старшего товарища. Душевное и остроумное драмеди «Верный друг» — фильм по мотивам мирового бестселлера, где сыграли Наоми Уоттс и Билл Мюррей.



Писательница Айрис живет обычной жизнью в мегаполисе Нью-Йорка и преподает литературное мастерство студентам. Вот только новая книга никак не пишется, несмотря на все мучения. Тут ее наставник Уолтер, которому Айрис во многом обязана карьерой в литературе, неожиданно оставляет ей на попечение пса по кличке Аполлон. В память о дорогом человеке она соглашается присмотреть за собакой, пока не найдет для нее хозяев получше, ведь в ее маленькой квартирке совсем нет места для громадного дога. Однако вскоре Айрис привязывается к эмоциональному питомцу, который заставляет ее пересмотреть взгляды на жизнь.



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