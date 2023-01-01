Мишель Йео
Michelle Yeoh
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 6 августа 1962 г. (62 года)
Биография
Мишель Йео – актриса из Малайзии китайского происхождения. Также известна как танцовщица, сценарист и продюсер. Имеет титул «Мисс Малайзия», попадала в список 50-ти самых красивых людей мира по версии People. Мишель Йео Чу-Кен (Мишель Е, Ян Цзыцюн) родилась в 1962 году в шахтерском городке Малайзии. С детства серьезно занималась балетом. Закончила Королевскую академию танца в Лондоне. Мечтала стать примой, но в результате травмы позвоночника пришлось ограничиться должностью хореографа. Бывший муж Мишель Йео – бизнесмен из Гонконга Диксон Пун. Он был против звездной карьеры жены, которая подчинялась его воли. Их брак продлился всего 4 года и перерос в дружеские отношения. Поворотным событием в карьере Мишель стало участие в конкурсе красоты «Мисс мира». После него ее стали приглашать сниматься в рекламе. Во время съемок одной из них она так понравилась Джеки Чану, что он разрешил ей исполнять свои трюки. Дебютом в кино Мишель Йео стала роль учительницы в фильме «Флин и Бамбо». Далее последовали боевики, в которых благодаря танцевальному прошлому звезда самостоятельно исполняла сложные боевые трюки. На нее обратили внимание западные режиссеры и пригласили в Голливуд для съемок фильма про Джеймса Бонда «Завтра не умрет никогда». Мировую славу знаменитости принес «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Сейчас она самая высокооплачиваемая азиатская кинодива.
Фильмография
Актриса
- 8.3
Пороховой коктейль2021, 109 мин
- 8.8
День курка2019, 96 мин
- 9.1
Наследие Ип Мана: Мастер Z2018, 103 мин
- 8.7
Ответный удар2015
- 8.6
Леди2011, 127 минБесплатно
- 8.9
Власть убийц2010, 103 мин
- 8.9
Дети Хуанг Ши2008, 119 минБесплатно
- 8.8
Вавилон Н.Э.2008, 96 мин
- 9.4
Полицейская история 3: Суперполицейский1992, 92 минБесплатно