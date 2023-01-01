Биография

Мишель Йео – актриса из Малайзии китайского происхождения. Также известна как танцовщица, сценарист и продюсер. Имеет титул «Мисс Малайзия», попадала в список 50-ти самых красивых людей мира по версии People. Мишель Йео Чу-Кен (Мишель Е, Ян Цзыцюн) родилась в 1962 году в шахтерском городке Малайзии. С детства серьезно занималась балетом. Закончила Королевскую академию танца в Лондоне. Мечтала стать примой, но в результате травмы позвоночника пришлось ограничиться должностью хореографа. Бывший муж Мишель Йео – бизнесмен из Гонконга Диксон Пун. Он был против звездной карьеры жены, которая подчинялась его воли. Их брак продлился всего 4 года и перерос в дружеские отношения. Поворотным событием в карьере Мишель стало участие в конкурсе красоты «Мисс мира». После него ее стали приглашать сниматься в рекламе. Во время съемок одной из них она так понравилась Джеки Чану, что он разрешил ей исполнять свои трюки. Дебютом в кино Мишель Йео стала роль учительницы в фильме «Флин и Бамбо». Далее последовали боевики, в которых благодаря танцевальному прошлому звезда самостоятельно исполняла сложные боевые трюки. На нее обратили внимание западные режиссеры и пригласили в Голливуд для съемок фильма про Джеймса Бонда «Завтра не умрет никогда». Мировую славу знаменитости принес «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Сейчас она самая высокооплачиваемая азиатская кинодива.