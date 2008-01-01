Дети Хуанг Ши
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Дети Хуанг Ши

Дети Хуанг Ши (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

8.92008, The Children of Huang Shi
Драмы, Военные119 мин18+

Сюжет

Молодой английский журналист Джордж Хогг и австралийская медсестра Ли Пирсон должны спасти от смерти группу осиротевших детей во время японского вторжения в Китай в 1937 году. Задача главных героев — переправить 60 ребятишек через горы Лю Пан Шан в безопасную местность.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дети Хуанг Ши»

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