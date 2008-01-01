Дети Хуанг Ши (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
8.92008, The Children of Huang Shi
Драмы, Военные119 мин18+
Сюжет
Молодой английский журналист Джордж Хогг и австралийская медсестра Ли Пирсон должны спасти от смерти группу осиротевших детей во время японского вторжения в Китай в 1937 году. Задача главных героев — переправить 60 ребятишек через горы Лю Пан Шан в безопасную местность.
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Споттисвуд
- Актёр
Джонатан
Риз Майерс
- Актриса
Рада
Митчелл
- Актёр
Чоу
Юнь-Фат
- Актриса
Мишель
Йео
- Актёр
Дэвид
Уэнэм
- ГЛАктёр
Гуан
Ли
- ЛЦАктёр
Линь
Цзи
- МУАктёр
Мэтт
Уолкер
- АКАктриса
Анастасия
Колпакова
- ПСАктёр
Пин
Су
- СвСценарист
Саймон
ван дер Борг
- Продюсер
Артур
Кон
- МХПродюсер
Мартин
Хагеман
- ПЛПродюсер
Питер
Лоэр
- ВШПродюсер
Виланд
Шульц-Кейл
- КБХудожница
Ким
Барретт
- ЧСОператор
Чжао
Сяодин
- ДХКомпозитор
Дэвид
Хиршфелдер