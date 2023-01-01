Биография

Чоу Юнь-Фат — актер из Гонконга. Он стал одним из наиболее узнаваемых азиатских актеров благодаря участию во многих популярных кинолентах. Чоу Юнь-Фат родился в Гонконге 18 мая 1955 года. Детство у будущего актера выдалось непростым — ему пришлось подрабатывать с малых лет, чтобы помочь родителям. Но однажды ему на глаза попалось объявление об актерском прослушивании. Он прошел кастинг и получил приличные по его меркам деньги. Но уже на первых шагах в новой карьере понял, что одного обаяния мало, и пошел учиться на актера. Более десяти лет Чоу Юнь-Фат играл второстепенные роли в местных телесериалах, но все изменили два события. Сначала актер получил премию за участие в фильме «Гонконг 1941», а потом снялся в боевике «Светлое будущее». Режиссировал фильм Джон Ву, который впоследствии неоднократно пригласит актера участвовать в своих проектах. Через несколько лет Чоу Юнь-Фат поехал в США за мировой славой — фильм «Убийцы на замену» стал первым этапом. Вскоре актер снялся в более популярных лентах «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Пуленепробиваемый монах», «Анна и король», «Пираты Карибского моря: На краю света», «Конфуций». Актер в результате влияния репутации, сложившейся еще в Гонконге, оказался востребован в боевиках, но в драматических фильмах также чувствует себя уверенно.