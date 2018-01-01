Проект «Гутенберг» (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Гонконгская полиция достает из тюрьмы фальшивомонетчика, чтобы тот помог отыскать и поймать опасного преступника. Закрученный криминальный боевик из Китая с Чоу Юнь-Фатом в роли злодея.



Несколько лет назад за многочисленные преступления Ли Мань угодил в таиландскую тюрьму. Однажды туда наведываются полицейские из Гонконга и экстрадируют его на родину. Там Ли Маня ждет суровый допрос о его прошлом в банде печально известного преступника по кличке Художник. Банда специализируется на фальшивых купюрах долларов, которые настолько идеальны, что отличить их от подлинных практически невозможно. Именно тонкое мастерство Ли Маня позволило преступникам достичь успеха, однако вчерашний заключенный не спешит делиться с полицией информацией. Он знает, что Художник не простит предательства. Единственная, кто может его уговорить — бывшая девушка Юэнь, у которой с Художником свои счеты.



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