Рада Митчелл
Radha Mitchell
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 12 ноября 1973 г. (51 год)
Биография
Рада Митчелл — австралийская актриса, продюсер, сценарист и режиссер. Обладательница премии «Независимый дух». Родилась в Мельбурне 12 ноября 1973 года . Мать Рады — модель и дизайнер, отец — режиссер. Девочка с детства хотела связать свою жизнь с шоу-бизнесом. Еще ребенком снялась в телесериале «Сахар и специи». После школы поступила учиться на психолога, но спустя год отчислилась. Получила степень бакалавра гуманитарных наук в области литературы и медиаисследований. Рада Митчелл снялась в таких фильмах и сериалах, как «Черная дыра», «Закон и порядок. Специальный корпус», «Телефонная будка», «Волшебная страна», «Гнев», «Без ума от любви», «Сайлент Хилл», «Праздник любви», «Дети Хуанг Ши», «Лонгмайр», «Козы», «Хижина», «Стендап по дружбе», «Багровое озеро», «Друг в океане». Она также выступила одним из продюсеров драмы «Все вместе», комедии «Младенец в подарок» и хоррора «Ловец снов».
Фильмография
Актриса
- 6.1
Жизнь вверх ногами2023, 91 минБесплатно
- 8.9
Друг в океане2022, 98 минБесплатно
- 8.7
Багровое озеро2022
- 6.9
Девушка в окне2022, 81 минБесплатно
- 9.1
Падение Лондона2016, 94 минБесплатно
- 9.2
Падение Олимпа2013, 114 минБесплатно
- 8.9
Мерзлая земля2011, 104 минБесплатно
- 8.9
Дети Хуанг Ши2008, 119 минБесплатно
- 8.6
Кодекс Вора2008, 99 мин
- 8.1
Без ума от любви2005, 90 минБесплатно