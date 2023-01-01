Биография

Рада Митчелл — австралийская актриса, продюсер, сценарист и режиссер. Обладательница премии «Независимый дух». Родилась в Мельбурне 12 ноября 1973 года . Мать Рады — модель и дизайнер, отец — режиссер. Девочка с детства хотела связать свою жизнь с шоу-бизнесом. Еще ребенком снялась в телесериале «Сахар и специи». После школы поступила учиться на психолога, но спустя год отчислилась. Получила степень бакалавра гуманитарных наук в области литературы и медиаисследований. Рада Митчелл снялась в таких фильмах и сериалах, как «Черная дыра», «Закон и порядок. Специальный корпус», «Телефонная будка», «Волшебная страна», «Гнев», «Без ума от любви», «Сайлент Хилл», «Праздник любви», «Дети Хуанг Ши», «Лонгмайр», «Козы», «Хижина», «Стендап по дружбе», «Багровое озеро», «Друг в океане». Она также выступила одним из продюсеров драмы «Все вместе», комедии «Младенец в подарок» и хоррора «Ловец снов».