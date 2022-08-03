Без ума от любви (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Дональд - добрый и безобидный парень. Природа наделила его ранимой душой и феноменальной способностью ловко обращаться с самыми сложными числами, лишив его в обмен на этот дар умения общаться и выражать свои чувства. Мозг ни секунды не дает Дональду покоя, он попросту не сможет жить без надежных правил и схем, которыми наполнен каждый его день. Но когда судьба сводит его с Изабель со столь же уникальной и сложной душой, перед ним возникает формула, которую он еще никогда не решал - непредсказуемая формула любви, где все волнительно и странно.

