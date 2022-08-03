Без ума от любви (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Дональд - добрый и безобидный парень. Природа наделила его ранимой душой и феноменальной способностью ловко обращаться с самыми сложными числами, лишив его в обмен на этот дар умения общаться и выражать свои чувства. Мозг ни секунды не дает Дональду покоя, он попросту не сможет жить без надежных правил и схем, которыми наполнен каждый его день. Но когда судьба сводит его с Изабель со столь же уникальной и сложной душой, перед ним возникает формула, которую он еще никогда не решал - непредсказуемая формула любви, где все волнительно и странно.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ПНРежиссёр
Петтер
Несс
- Актёр
Джош
Хартнетт
- Актриса
Рада
Митчелл
- Актёр
Гэри
Коул
- ШКАктриса
Шейла
Келли
- ЭЛАктриса
Эрика
Лирсен
- ДКАктёр
Джон
Кэрролл Линч
- НМАктёр
Нат
Муни
- Актёр
Роберт
Уиздом
- Актёр
Аллен
Евангелиста
- РБСценарист
Рональд
Бэсс
- ДЭПродюсер
Джеймс
Эйксон
- БДПродюсер
Боаз
Дэвидсон
- РЛПродюсер
Роберт
Лоуренс
- ХНХудожница
Ха
Нгуен
- ЛЗМонтажёр
Лиза
Зено Чургин
- МРМонтажёр
Миклос
Райт
- СКОператор
Свейн
Крёвель
- ДЛКомпозитор
Дебора
Лури