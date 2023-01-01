Биография

Актер Джошуа Дэниел Хартнетт (в народе «Джош») – знаменитость американского кино. Известный актер и продюсер, несмотря на свой возраст, снялся в более чем 50 картинах, является обладателем наград и престижных премий в сфере киноиндустрии («За лучшую мужскую роль» и «Прорыв года»). Родился актер в 1978 году в США, штат Миннесота. В юности занимался футболом и мечтал сделать карьеру в спорте, но после того как ему предложили снятся в небольшом сериале поменял свои предпочтения и начал серьезно увлекаться актерским мастерством. До первых серьезных работ в основном снимался в рекламе. С 2013 года состоит в отношениях с Тэмсин Эгертон (также актриса). Пара воспитывает двух дочерей и старается не афишировать свою личную жизнь. Как известный актер Джош Хартнетт состоялся после выхода оскароносной кинокартины «Перл Харбор», где он сыграл роль военного летчика Дениса Уолкера. В 2001 году звезде отдают роль первого плана в фильме «Черный ястреб», и картина снова выступает в четырех номинациях кинопремии «Оскар». В последнее время Джош чаще занимается продюсированием и подбором актеров и предпочитает сниматься в американских сериалах («Страшные сказки», «Человек-волк» и другие).