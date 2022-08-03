Одержимость (Фильм, 2004)

Запутанный триллер от режиссера «Счастливого числа Слевина» о страстной любви, граничащей с одержимостью. В главных ролях — Джош Хартнетт и Дайан Крюгер.



Мэтью и Лиза встречаются на протяжении нескольких месяцев и живут вместе в Чикаго. Однажды молодому человеку предлагают новую перспективную работу, и он просит девушку поехать с ним. Но в этот же день Лиза таинственным образом исчезает, не оставляя никаких объяснений. Мэтью сильно переживает из-за разрыва, но все же пытается жить дальше. Спустя два года он становится успешным финансистом и готовится к свадьбе с новой девушкой по имени Ребекка. Но однажды во время ужина в ресторане он замечает женщину, похожую на Лизу...



Сможет ли Мэтью разгадать тайну загадочного исчезновения Лизы и найти ее, узнаете в драматическом триллере «Одержимость». Фильм онлайн смотреть в хорошем качестве можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!

