Одержимость (Фильм, 2004)
О фильме
Запутанный триллер от режиссера «Счастливого числа Слевина» о страстной любви, граничащей с одержимостью. В главных ролях — Джош Хартнетт и Дайан Крюгер.
Мэтью и Лиза встречаются на протяжении нескольких месяцев и живут вместе в Чикаго. Однажды молодому человеку предлагают новую перспективную работу, и он просит девушку поехать с ним. Но в этот же день Лиза таинственным образом исчезает, не оставляя никаких объяснений. Мэтью сильно переживает из-за разрыва, но все же пытается жить дальше. Спустя два года он становится успешным финансистом и готовится к свадьбе с новой девушкой по имени Ребекка. Но однажды во время ужина в ресторане он замечает женщину, похожую на Лизу...
Сможет ли Мэтью разгадать тайну загадочного исчезновения Лизы и найти ее, узнаете в драматическом триллере «Одержимость». Фильм онлайн смотреть в хорошем качестве можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!
Рейтинг
- Режиссёр
Пол
Макгиган
- Актёр
Джош
Хартнетт
- Актриса
Роуз
Бирн
- МЛАктёр
Мэттью
Лиллард
- Актриса
Дайан
Крюгер
- ККАктёр
Кристофер
Казинс
- ДПАктриса
Джессика
Паре
- ВВАктёр
Власта
Врана
- ЭСАктриса
Эми
Собол
- Актёр
Тед
Уиттэлл
- ИДАктриса
Изабель
Дос Сантос
- ЖМСценарист
Жиль
Мимуни
- АЛПродюсер
Андре
Ламал
- Продюсер
Гари
Лучези
- Продюсер
Том
Розенберг
- МВПродюсер
Маркус
Вишиди
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ОГХудожница
Одетт
Гадури
- ЭХМонтажёр
Эндрю
Хьюм
- ПСОператор
Питер
Сова
- КМКомпозитор
Клифф
Мартинес