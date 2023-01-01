Биография

Тед Уиттэлл — канадский актер, известный по картинам «Власть страха» 1999 года и «Одержимость» 2004 года. В послужном списке кинодеятеля почти сотня ролей в кино и на телевидении. Тед Уиттэлл окончил школу драматического искусства в Нью-Йорке, получил степень бакалавра кинопроизводства в Университете Конкордия и докторскую степень в Йоркском университете в Торонто. Профессиональную карьеру канадец начал в середине девяностых годов прошлого века. В списке фильмов Теда Уиттэлла есть такие ленты, как «Грабеж», «Отряд самоубийц» и «451 градус по Фаренгейту». Актер часто появляется и на малом экране: зрители могли видеть его в сериалах «Ясновидец», «Форс-мажоры», «Однажды в сказке», «Пространство», «Шиттс Крик», «Добрая ведьма» и многих других. Актер преподавал актерское искусство в Университете Нью-Йорка и в частных студиях у себя на родине. За долгую карьеру канадец успел воплотить образы злодеев, положительных героев и обычных людей.