Биография

Том Розенберг – известный американский кинопродюсер. Родился в американском штате Иллинойс. Обладатель премии «Оскар». Детские и юношеские годы Тома прошли в оживленном чикагском районе Лейквью штата Иллинойс. Высшее образование Розенберг получил в Мадисоне, обучаясь в Висконсинском университете. В 1994 году Том совместно с Тедом Танебаумом основал компанию «Lakeshore Entertainment», разместив штаб-квартиру в Беверли-Хиллз. Он же является ее председателем. Сфера деятельности компания – съемки независимого кино. «Лейкшор Энтертейнмент» выпустила в свет более четырех десятков популярных фильмов. В распоряжении компании есть своя студия звукозаписи. Первый продюсерский проект Тома Розенберга – фильм «Обязательства» – вышел в начале 90-х годов. В 2005 году продюсер был номинирован на премию «Оскар» за картину «Малышка на миллион» и стал ее обладателем. Том Розенберг является продюсером более семи десятков фильмов, снятых в самых разнообразных жанрах, в том числе комедийных картин, захватывающих триллеров и драматических лент. Среди его последних работ можно выделить картины «Кукла», «Аксель», «Американская пастораль» и «Багровая мята».