Блондинка в эфире (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
8.92014, Walk of Shame
Комедия, Приключения90 мин18+
О фильме
Мечта репортерши стать ведущей программы новостей может быть разрушена. После ночи кутежа она оказывается в дальнем районе Лос-Анджелеса без телефона, автомобиля, паспорта и денег — и у нее остается только 8 часов, чтобы добраться до самого важного собеседования ее жизни.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- СБРежиссёр
Стивен
Брилл
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- Актёр
Джеймс
Марсден
- ГДАктриса
Гиллиан
Джейкобс
- Актриса
Сара
Райт
- ИСАктёр
Итан
Сапли
- Актёр
Билл
Бёрр
- КДАктёр
Кен
Давитян
- ЛГАктёр
Лоуренс
Гиллиард мл.
- АМАктёр
Альфонсо
МакОли
- ДМАктёр
Дэвон
МакДональд
- СБСценарист
Стивен
Брилл
- СКПродюсер
Сидни
Киммел
- Продюсер
Гари
Лучези
- Продюсер
Том
Розенберг
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- ААХудожник
Алан
Ау
- ЛМХудожница
Линдсей
МакКей
- КОХудожница
Карен
О’Хара
- ПДМонтажёр
Патрик
Дж. Дон Вито
- ДБОператор
Джонатан
Браун
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни