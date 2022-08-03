Блондинка в эфире
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Блондинка в эфире

Блондинка в эфире (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.92014, Walk of Shame
Комедия, Приключения90 мин18+

О фильме

Мечта репортерши стать ведущей программы новостей может быть разрушена. После ночи кутежа она оказывается в дальнем районе Лос-Анджелеса без телефона, автомобиля, паспорта и денег — и у нее остается только 8 часов, чтобы добраться до самого важного собеседования ее жизни.

Страна
США
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Блондинка в эфире»