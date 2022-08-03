Мечта репортерши стать ведущей программы новостей может быть разрушена. После ночи кутежа она оказывается в дальнем районе Лос-Анджелеса без телефона, автомобиля, паспорта и денег — и у нее остается только 8 часов, чтобы добраться до самого важного собеседования ее жизни.

