Очень опасная штучка (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Фильм «Очень опасная штучка» был снят в 2012 году режиссером Джули Энн Робинсон в жанре комедийного боевика. Актеры, принявшие участие в съемках – это Кэтрин Хайгл, Фишер Стивенс, Джейсон О'Мара, Даниэль Санжаната и другие. Где только не работала Стефани Плам в поисках своего места в этом мире. Последним местом ее работы стал магазинчик женского нижнего белья. Переживая кризис после очередного увольнения и полного отсутствия денег, она всерьез задумалась о смене рода занятий. Своей матери об увольнении она решилась сказать лишь спустя полгода, и тут же посыпались советы о поиске работы, а еще лучше — мужчины. Побывав в конторе своего кузена Вини Плама, занимающегося залогами и ссудами, ее посещает гениальная мысль об охоте на мужчин, но не добропорядочных граждан общества, с целью выйти замуж, а на тех, кто не хочет платить по долгам. Она становится агентом по взысканию долгов. Первой же ее целью становится бывший полицейский по имени Джо Морелли, увидев фото которого, она понимает, что это тот самый Джо, с которым она встречалась в школе. Стефани, вооружаясь шпильками и женским обаянием, отправляется на поиски должников. В ходе поиска Джо Морелли, ей становится известно, что его подозревают в совершении убийства, но разве это помешает ей выследить его? Она одержима идеей поимки этого хитрого и опасного красавца. С кем только не сталкивается героиня кино, идя по следу Морелли: и с хозяином бойцовского клуба, и с азиатом наркоманом. Однажды Морелли врывается в дом Стеф и застает ее в пикантной ситуации — совершенно голой в душе. Он ведет себе как хозяин в ее доме и всячески подзадоривает ее. И в довершении всего он еще и приковывает ее наручниками в душе! Фильм «One for the Money» является экранизацией романа об охотнице за головами Плам Стефани, созданной по серии книг писательницы Джанэт Иванович. Смотреть кино будет интересно всем любителям комедий, ведь в нем вы не увидите кровавых и остросюжетных сцен, зато получите удовольствие от смешных ситуаций и весьма колоритных персонажей фильма. А посмотреть картину можно в сети интернет онлайн в хорошем качестве и совершенно бесплатно.

