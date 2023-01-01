Биография

Джон Легуизамо – яркий американский актер – родился в Колумбии в 1964 году. За роль, сыгранную в известном фильме «Waco», награжден престижной премией «Эмми». Семья Джона переехала в США, когда мальчику было всего 4 года. Они жили в Нью-Йорке в квартале для переселенцев. После средней школы Джон стал студентом Высшей бизнес-школы и уже в это время мечтал об актерской карьере. Свою мечту он воплотил в жизнь, поступив в школу искусств в Нью-Йорке. С первой женой – актрисой Йельбой Осорио – Джон прожил всего лишь два года. Несколько лет актер жил холостяцкой жизнью, пока не встретил новую избранницу – Джастин Морер. Она родила Джону сына и дочь. Первые роли Джона Легуизамо были комическими. Сначала он выступал в клубах, затем начал сниматься в телесериалах. Успех актеру принес молодежный фильм «Тусуясь со своими», вышедший на экраны в 1991 году, и личное комедийное шоу, в котором актер сыграл сразу 7 персонажей. Лучшие фильмы Джона Легуизамо вышли в 90-х годах, но и 2000-х актер не остался без работы. Многогранный актер был в состоянии сыграть любую роль, начиная от комического персонажа и заканчивая хладнокровным убийцей. Кроме актерской деятельности Джон прекрасно поет, занимается танцами. Он также получил известность в качестве продюсера и артиста театра.