Ночной портье (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Детективный триллер о парне с психическими отклонениями, который проникает в тайны постояльцев второсортной гостиницы. В главных ролях Тай Шеридан, Ана де Армас и Хелен Хант.
Барт Бромли работает ночным портье в гостинице средней руки. Из-за синдрома Аспергера он предпочитает поменьше общаться с людьми, поэтому работа в ночные часы для него — идеальный вариант. Правда, Барт выполняет свои рабочие обязанности весьма странным образом: устанавливает скрытые камеры в гостиничных номерах и подглядывает за постояльцами. Тем не менее именно благодаря одной из них портье становится свидетелем убийства девушки. Этот факт оборачивается против него — парня начинают подозревать в совершении этого преступления. Руководство на всякий случай переводит Барта в другой отель, где он знакомится и сближается с одной юной гостьей. Однако и убийца не дремлет, и теперь ночному портье кажется, что опасность следует за ним по пятам...
Кем окажется таинственный маньяк и правда ли Барту что-то угрожает? Загадочный фильм «Ночной портье» смотреть онлайн можно на нашем видеопортале.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Майкл
Кристофер
- Актёр
Тай
Шеридан
- Актриса
Ана
де Армас
- Актриса
Хелен
Хант
- Актёр
Джон
Легуизамо
- Актёр
Джонатон
Шек
- ЖГАктриса
Жак
Грэй
- ДМАктёр
Джои
Миясима
- ОААктёр
Остин
Арчер
- ФЛАктёр
Франц
Луизиа
- Сценарист
Майкл
Кристофер
- Продюсер
Робби
Бреннер
- ПСАктёр дубляжа
Павел
Скороходько
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гаврилов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ЭХКомпозитор
Эрик
Холл