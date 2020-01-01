Ночной портье (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Детективный триллер о парне с психическими отклонениями, который проникает в тайны постояльцев второсортной гостиницы. В главных ролях Тай Шеридан, Ана де Армас и Хелен Хант.



Барт Бромли работает ночным портье в гостинице средней руки. Из-за синдрома Аспергера он предпочитает поменьше общаться с людьми, поэтому работа в ночные часы для него — идеальный вариант. Правда, Барт выполняет свои рабочие обязанности весьма странным образом: устанавливает скрытые камеры в гостиничных номерах и подглядывает за постояльцами. Тем не менее именно благодаря одной из них портье становится свидетелем убийства девушки. Этот факт оборачивается против него — парня начинают подозревать в совершении этого преступления. Руководство на всякий случай переводит Барта в другой отель, где он знакомится и сближается с одной юной гостьей. Однако и убийца не дремлет, и теперь ночному портье кажется, что опасность следует за ним по пятам...



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