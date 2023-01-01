Биография

Хелен Хант — американская актриса, режиссер, продюсер и сценарист, обладательница кинопремии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Лучше не бывает», а также трехкратный лауреат премии «Золотой глобус» и четырехкратный лауреат «Эмми». Хелен родилась в Лос-Анджелесе, США, 15 июня 1963 года. Семья актрисы была связана с шоу-бизнесом: ее отец — режиссер Гордон Хант, а мать — фотограф. Сниматься в кино Хелен начала еще в детстве. Свою первую роль сыграла в 10-летнем возрасте в вестерне «Женщина-первопроходец» в 1973 году. Актриса также занимается озвучкой мультфильмов. Хелен Хант стала знаменитой после того, как сыграла в ситкоме «Без ума от тебя», который выходил с 1992-го по 1999 год. В 90-е она исполнила главные роли в триллере «Смерч», комедии «Чего хотят женщины», а также изобразила жену персонажа Тома Хэнкса в драме «Изгой». В нулевых актриса отметилась в таких картинах, как «Проклятие нефритового скорпиона», «Хорошая женщина», «Эмпайр-Фоллс», «Бобби», «Серфер души». В 2021 году появилась в сериале «Хитрости».