Эмпайр-Фоллс
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Эмпайр-Фоллс

Эмпайр-Фоллс (сериал, 2005) смотреть онлайн

7.82005, Empire Falls 1 сезон
Драмы, Мелодрамы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Портреты ушедшей эпохи в исполнении Эда Харриса, Филипа Сеймура Хоффмана, Хелен Хант, Пола Ньюмана и Робин Райт. Когда-то Эмпайр-Фолс был процветающим промышленным городом. Сейчас, как и во многих подобных местах, индустрия пришла в упадок, рубашки стало дешевле покупать в Китае, а лес — в Бразилии. На этом безрадостном фоне перед зрителем проходит целая галерея ярких типажей. Владелец забегаловки Майлс Роди, полицейские, служители культа, завсегдатаи кафе-гриль, наследница бывших хозяев городка… Премия «Эмми» и 2 «Золотых Глобуса».
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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Эмпайр-Фоллс»

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