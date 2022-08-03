WinkСериалыЭмпайр-Фоллс1-й сезон1-я серия
Эмпайр-Фоллс (сериал, 2005) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.12005, Empire Falls
Драма, Мелодрама18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
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О сериале
Портреты ушедшей эпохи в исполнении Эда Харриса, Филипа Сеймура Хоффмана, Хелен Хант, Пола Ньюмана и Робин Райт. Когда-то Эмпайр-Фолс был процветающим промышленным городом. Сейчас, как и во многих подобных местах, индустрия пришла в упадок, рубашки стало дешевле покупать в Китае, а лес — в Бразилии. На этом безрадостном фоне перед зрителем проходит целая галерея ярких типажей. Владелец забегаловки Майлс Роди, полицейские, служители культа, завсегдатаи кафе-гриль, наследница бывших хозяев городка… Премия «Эмми» и 2 «Золотых Глобуса».
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ФСРежиссёр
Фред
Скеписи
- Актёр
Эд
Харрис
- Актёр
Филип
Сеймур Хоффман
- Актриса
Хелен
Хант
- Актёр
Пол
Ньюман
- Актриса
Робин
Райт
- ЭКАктёр
Эйдан
Куинн
- ДВАктриса
Джоэнн
Вудворд
- ДФАктёр
Деннис
Фарина
- УФАктёр
Уильям
Фихтнер
- Актриса
Даниэль
Панабэйкер
- РРСценарист
Ричард
Руссо
- Продюсер
Пол
Ньюман
- Продюсер
Марк
Э. Платт
- ФСПродюсер
Фред
Скеписи
- РСПродюсер
Роберт
Скотт Штейндорфф
- ДКХудожник
Джон
Касарда
- ДЗХудожница
Донна
Заковска
- ИБОператор
Иэн
Бейкер
- ПГКомпозитор
Пол
Грабовски