Биография

Филип Сеймур Хоффман — актер, продюсер и режиссер. Обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA. Родился в Фэйрпорте 23 июля 1967 года. В юности увлекался борьбой, но после травмы бросил спорт и открыл для себя театральный мир. В 17 лет поступил в Летнюю школу искусств штата Нью-Йорк, а позже продолжил обучение с помощью наставника Алана Лэнгдона. Получив степень бакалавра искусств, отправился покорять большую сцену. Играл на Бродвее, параллельно с этим проходил кастинги в различные кинопроекты, но даже после зрительского признания не забывал о театре и в нулевые стал совладельцем LAByrinth Theater Company. Пробовал себя в режиссуре, сняв мелодраму «Джек отправляется в плаванье». Филип Сеймур Хоффман впервые появился на экране в 1991 году, сыграв в сериале «Закон и порядок». Постепенно его фильмография пополнилась такими культовыми картинами, как «Почти знаменит», «С любовью, Лайза», «Капоте», «Мартовские иды», «Миссия: невыполнима 3», «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Сомнение».