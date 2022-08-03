Фильм Голодные игры: Сойка пересмешница. Часть 1 (2014)
О фильме
«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» — третья глава высокобюджетной франшизы о Панеме, в которой Китнисс Эвердин становится символом восстания против Капитолия. Сюжет смещает фокус с арены на закулисье революции, являя всю боль и решимость главных героев отвоевать свободу.
Нарушившая правила Китнисспопадет в 13-й дистрикт, который готовит восстание против Капитолия. Она соглашается стать Сойкой-пересмешницей, символом сопротивления, чтобы вдохновить народ Панема. Тем временем захваченный Капитолием Пит подвергается подлым манипуляциям, что усиливает решимость Китнисс его спасти. Капитолий отвечает жестокими репрессиями, угрожая близким Китнисс и всему Панему. Дженнифер Лоуренс реалистично передает усталость и гнев героини, которая не хочет быть марионеткой, но вынуждена играть по чужим правилам.
Надежды и мечты становятся оружием, не уступающим по силе бомбам, в антиутопии «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1». Смотреть фильм интересно благодаря балансу между политическими заговорами и сценами экшена вроде налета на Капитолий, а все вместе не позволяет отвлечься от экрана ни на секунду.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время117 мин / 01:57
Рейтинг
- Режиссёр
Фрэнсис
Лоуренс
- Актриса
Дженнифер
Лоуренс
- Актёр
Лиам
Хемсворт
- Актёр
Джош
Хатчерсон
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актёр
Филип
Сеймур Хоффман
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- Актриса
Натали
Дормер
- Актёр
Сэм
Клафлин
- ДССценарист
Дэнни
Стронг
- Сценарист
Сьюзен
Коллинз
- Продюсер
Сьюзен
Коллинз
- Продюсер
Нина
Джейкобсон
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- АБАктёр дубляжа
Артур
Бесчастный
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- Актриса дубляжа
Вера
Воронкова
- АХАктёр дубляжа
Анатолий
Хропов
- ЛЕХудожница
Лорен
Е. Полицци
- ДШХудожник
Давид
Шойнеман
- КиХудожник
Курт
и Барт
- ЛДХудожник
Ларри
Диас
- АЭМонтажёр
Алан
Эдвард Белл
- МЁМонтажёр
Марк
Ёсикава
- Оператор
Джо
Уиллемс
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард