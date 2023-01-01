Биография

Нина Джейкобсон — американский продюсер. Лауреат премии «Эмми». Родилась в Лос-Анджелесе 30 ноября 1965 года. После окончания школы поступила в Брауновский университет, затем устроилась аналитиком в компанию Disney. Работала директором по развитию в Silver Pictures, сотрудничала с Parkes Productions и DreamWorks Animation. Занимала пост вице-президента по производству в Universal Pictures. В 2005 году журнал Forbs признал Нину одной из самых влиятельных женщин мира. В 2016-м приняла участие в создании видеоролика о жертвах стрельбы в ночном клубе в Орландо. Сегодня фильмография Нины Джейкобсон насчитывает более 30 проектов. Она продюсировала такие сериалы, как «Поза», «Американская история преступлений», а также картины «Безумно богатые азиаты», «Голодные игры», «Дневник слабака», «Один день».