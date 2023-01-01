Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

До того как стать деспотичным президентом Панэма, молодой Кориолан Сноу был последней надеждой своего увядающего рода — некогда великой династии, впавшей в немилость послевоенного Капитолия. Накануне десятых ежегодных Голодных игр Сноу назначают наставником Люси Грей Бэйрд — трибута дист�рикта 12. Постепенно девушка привлекает все больше внимание Панэма, становясь фавориткой грядущего соревнования. Готовый на всё, чтобы вернуть своей семье былое величие, Сноу решает обратить ситуацию с Люси в свою пользу. Начинается гонка со временем, которая покажет, кто певчая птица, а кто — змея.



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