Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes
Фантастика, Боевики18+
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Сюжет
До того как стать деспотичным президентом Панэма, молодой Кориолан Сноу был последней надеждой своего увядающего рода — некогда великой династии, впавшей в немилость послевоенного Капитолия. Накануне десятых ежегодных Голодных игр Сноу назначают наставником Люси Грей Бэйрд — трибута дист�рикта 12. Постепенно девушка привлекает все больше внимание Панэма, становясь фавориткой грядущего соревнования. Готовый на всё, чтобы вернуть своей семье былое величие, Сноу решает обратить ситуацию с Люси в свою пользу. Начинается гонка со временем, которая покажет, кто певчая птица, а кто — змея.
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Информация
СтранаСША, Канада
ЖанрыВоенные, Фантастика, Боевики, Приключения, Драмы, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Фрэнсис
Лоуренс
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- ДШАктёр
Джейсон
Шварцман
- ХШАктриса
Хантер
Шафер
- РЗАктриса
Рэйчел
Зеглер
- ДААктёр
Джош
Андрес Ривера
- Актриса
Виола
Дэвис
- ЭЛАктриса
Эшли
Ляо
- ТБАк�тёр
Том
Блайт
- ФФАктриса
Финола
Флэнаган
- БГАктёр
Берн
Горман
- Сценарист
Майкл
Арндт
- Сценарист
Сьюзен
Коллинз
- КФПродюсер
Кристоф
Фиссер
- Продюсер
Фрэнсис
Лоуренс
- Продюсер
Сьюзен
Коллинз
- Продюсер
Нина
Джейкобсон
- ТСХудожница
Триш
Саммервилл
- УХХудожник
Ули
Ханиш
- МЁМонтажёр
Марк
Ёсикава
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард