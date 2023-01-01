Фрэнсис Лоуренс

Биография

Френсис Лоуренс — режиссер и продюсер. Обладатель награды «Грэмми». Родился в Вене 26 марта 1971 года. В возрасте трех лет перебрался с семьей в штат Калифорния, где окончил школу и поступил в Университет Лойолы Мэримаунт. Позже устроился на работу ассистентом режиссера фантастической комедии «Идущие вне времени». Снимал музыкальные клипы для групп Aerosmith, Destiny’s Child, Энрике Иглесиаса, Мелани Чисхолм. Сегодня фильмография Френсиса Лоуренса насчитывает свыше 90 работ. Он является режиссером таких проектов, как «Страна снов», «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Воды слонам!», «Красный воробей», «Константин: Повелитель тьмы», «Короли».