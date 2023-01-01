Биография

Джеймс Ньютон Ховард — американский композитор. Лауреат премии «Сатурн» и номинант на «Оскар». Родился в Лос-Анджелесе 9 июня 1951 года. Кинодеятель вырос в музыкальной семье. После окончания школы поступил в Университет Южной Калифорнии на отделение фортепиано, но бросил его через два месяца. Играл в рок-группах Mama Lion и Heavy Cruiser, а в 1975 году присоединился к гастрольной группе Элтона Джона, для которого сделал ряд аранжировок, например, к песне Don't Go Breaking My Heart. Являлся сопродюсером пластинки французского певца Риккардо Коччанте. В 1984 году выпустил альбом James Newton Howard & friends и в это же время написал первые композиции для кинофильма «Дюна». Сегодня фильмография Джеймса Ньютона Ховарда насчитывает свыше 150 работ. Он написал музыку для сериалов «Скорая помощь», «Эмили в Париже», для картин «Голодные игры», «Темный рыцарь», «Планета сокровищ», «Фантастические твари и где они обитают», «Стрингер», «Красотка», «С меня хватит!», «Адвокат дьявола».