Любовь и другие лекарства (фильм, 2010) смотреть онлайн
О фильме
Художница и торговый представитель борются за любовь, которая, как болезнь, приходит без спроса. Фильм «Любовь и другие лекарства» 2010 года — это трогательная мелодрама с Энн Хэтэуэй и Джейком Джилленхолом.
Джейми Рэнделл — харизматичный продавец лекарств, который мастерски впаривает антидепрессанты и виагру, пока не встречает Мэгги Мердок, художницу с острым умом и ранней стадией болезни Паркинсона. Их связь начинается как игра без обязательств: секс на полу квартиры, шутки над побочными эффектами таблеток и взаимное избегание чувств. Но когда Джейми обнаруживает, что Мэгги скрывает не только тело под одеждой, но и страх перед неизлечимым недугом, его циничный мир рушится. Режиссер Эдвард Цвик создал душевную историю о том, что самое сильное лекарство — это не таблетка, а человек, готовый быть рядом в любой ситуации.
Кино балансирует на грани ромкома и драмы, показывая, как два одиноких человека учатся принимать несовершенства друг друга и жизни. Смотрите фильм «Любовь и другие лекарства» в подписке Amediateka на сервисе Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Эдвард
Цвик
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- Актриса
Энн
Хэтэуэй
- Актёр
Оливер
Платт
- Актёр
Хэнк
Азария
- Актёр
Джош
Гэд
- ГМАктёр
Гэбриел
Махт
- Актриса
Джуди
Грир
- ДСАктёр
Джордж
Сигал
- ДКАктриса
Джилл
Клейбёрг
- КДАктриса
Кейт
Дженнингс Грант
- Сценарист
Чарльз
Рэндольф
- Сценарист
Эдвард
Цвик
- Сценарист
Маршалл
Херсковиц
- ДРСценарист
Джейми
Рейди
- Продюсер
Питер
Жан Брюгге
- Продюсер
Маршалл
Херсковиц
- Продюсер
Чарльз
Рэндольф
- Продюсер
Скотт
Стубер
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ДЛХудожница
Дебора
Линн Скотт
- СРМонтажёр
Стивен
Розенблюм
- СФОператор
Стефен
Фирберг
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард