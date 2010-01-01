Любовь и другие лекарства (фильм, 2010) смотреть онлайн

Художница и торговый представитель борются за любовь, которая, как болезнь, приходит без спроса. Фильм «Любовь и другие лекарства» 2010 года — это трогательная мелодрама с Энн Хэтэуэй и Джейком Джилленхолом.



Джейми Рэнделл — харизматичный продавец лекарств, который мастерски впаривает антидепрессанты и виагру, пока не встречает Мэгги Мердок, художницу с острым умом и ранней стадией болезни Паркинсона. Их связь начинается как игра без обязательств: секс на полу квартиры, шутки над побочными эффектами таблеток и взаимное избегание чувств. Но когда Джейми обнаруживает, что Мэгги скрывает не только тело под одеждой, но и страх перед неизлечимым недугом, его циничный мир рушится. Режиссер Эдвард Цвик создал душевную историю о том, что самое сильное лекарство — это не таблетка, а человек, готовый быть рядом в любой ситуации.



Кино балансирует на грани ромкома и драмы, показывая, как два одиноких человека учатся принимать несовершенства друг друга и жизни.



