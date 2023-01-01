Биография

Эдвард Цвик — режиссер и продюсер. Лауреат премии «Оскар». Родился в Чикаго 8 октября 1952 года. Еще в школьные годы начал увлекаться режиссурой. Стажировался в театре Academy Festival, затем поступил в Гарвардский университет, где занимался изучением литературы. Получив стипендию, отправился изучать кинематограф в Европу. В 1976 году представил свой первый короткометражный фильм «Тимоти и Ангел» и получил предложение поработать над сериалом «Семья». Сегодня фильмография Эдварда Цвика насчитывает более 40 режиссерских и продюсерских работ. Он снял такие картины, как «Что случилось прошлой ночью», «Легенды осени», «Последний самурай», «Жертвуя пешкой», «Кровавый алмаз», «Любовь и другие лекарства».