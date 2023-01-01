Биография

Американский современный продюсер кино и телевидения, а также талантливый сценарист Чарльз Рэндольф в 2015 году получил премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий вместе с Адамом Маккеем за соавторство в сценарии «Большой короткометражки» (по книге The Big Short). Рэндольф родился в Нэшвилле, штат Теннесси. На текущий момент жизни он женат на израильской актрисе Мили Авиталь, от которой у него двое детей. После окончания Йельского семинария он работал в качестве профессора культурологии и философии в различных университетах в Вене, Австрия (включая Webster Vienna Private University) в 1990-е гг. В 1997 г. провел выходные, читая лекции в Университете Южной Калифорнии. Случайная встреча с человеком, который работал на братьев Фаррелли, вдохновила деятеля на попытку написать сценарий. Сегодня мы имеем возможность наслаждаться сценариями Рэндольфа в фильмах «Жизнь Дэвида Гейла» (2003 год), «Интерпретатор» (2005 год), «Любовь и другие наркотики» (2010 год) и «Большое короткое время» (2015 год). За годы творческой деятельности писатель получил несколько премий, в том числе премию Гильдии писателей Америки, Critic's Choice, Empire, BAFTA и «Оскар». Он был также номинирован на премию «Золотой Глобус» за лучший сценарий.