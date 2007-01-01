Нежность (фильм, 2007) смотреть онлайн

Полицейский следит за вышедшим из тюрьмы преступником, опасаясь, что тот вновь начнет убивать. Подтвердятся ли его страхи, вы узнаете, когда будете смотреть «Нежность», фильм с Расселом Кроу и Лорой Дерн от режиссера «Игры в прятки».



Эрик Коменко вырос в религиозной семье, которую шокировала новость, что он занимается сексом в 15 лет. В порыве ярости Эрик жестоко убивает мать и отца, после чего попадает в тюрьму. Судья назначает щадящий срок в три года, сославшись на возраст и тяжелое детство. Достигнув совершеннолетия, Эрик выходит на свободу и встречает молодую фанатку, помешавшуюся на нем на фоне собственных семейных проблем. Вместе они отправляются в поездку, во время которой за ними следит лейтенант Кристофуоро — тот самый, который в свое время арестовал Эрика. Он уверен: молодой человек вот-вот пополнит список жертв.



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