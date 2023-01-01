Биография

Том Стерн — американский оператор. Лауреат премии Satellite Awards. Родился в Пало-Альто 16 декабря 1946 года. Учился в Стэндфордском университете в Калифорнии, а после начал работать осветителем на различных проектах. Первыми заметными работами Тома в качестве кинотехника стали фильмы «Фальшивое лицо», «Между строк», «Плохие мальчики». Сегодня фильмография Тома Стерна насчитывает свыше 80 работ. Он был оператором антиутопии «Голодные игры», драмы «Чудо на Гудзоне», боевика «Ледяной драйв», мюзикла «Париж! Париж!». Также в его послужном списке есть картины «Царь» российского режиссера Павла Лунгина, «Гран Торино», «Пути и путы».