Ледяной драйв (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Лиам Нисон и Лоренс Фишберн в боевике о суровых северных дальнобойщиках. Из-за взрыва в алмазной шахте 26 горняков оказались под завалами. Кислород на исходе, и для спасения людей требуется тяжелое и дорогое оборудование. Оперативно доставить его можно только грузовиком по озеру, скованному льдом. На дворе апрель, лед уже не такой прочный, поэтому ехать нужно безостановочно, удерживая определенную скорость. Для верности к шахте отправляются три фуры. Первой управляют дальнобойщик Майк и его брат Гурти – страдающий ПТСР ветеран войны в Ираке. За рулем второй – владелец транспортной компании Джим Голденрод. Третья машина достается молодой, но дерзкой дальнобойщице Танту. К этой компании присоединяется представитель страховой компании Вернэ, но даже он не сможет предусмотреть все трудности, с которыми водителям придется столкнуться в пути.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Джонатан
Хенсли
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- Актёр
Бенджамин
Уокер
- ЭМАктриса
Эмбер
Мидфандер
- МТАктёр
Маркус
Томас
- Актёр
Холт
Маккэллани
- МСАктёр
Мартин
Сенсмейер
- Актёр
Мэтт
МакКой
- МСАктёр
Мэтт
Сэлинджер
- ЧБАктёр
Чад
Брюс
- Сценарист
Джонатан
Хенсли
- АКПродюсер
Аль
Корли
- ДДПродюсер
Джонатан
Дэна
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Копп
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ЮДАктриса дубляжа
Юлия
Довганишина
- АМАктёр дубляжа
Артем
Маликов
- ДКМонтажёр
Дуглас
Крайс
- Оператор
Том
Стерн
- МАКомпозитор
Макс
Арудж