Ледяной драйв (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Лиам Нисон и Лоренс Фишберн в боевике о суровых северных дальнобойщиках. Из-за взрыва в алмазной шахте 26 горняков оказались под завалами. Кислород на исходе, и для спасения людей требуется тяжелое и дорогое оборудование. Оперативно доставить его можно только грузовиком по озеру, скованному льдом. На дворе апрель, лед уже не такой прочный, поэтому ехать нужно безостановочно, удерживая определенную скорость. Для верности к шахте отправляются три фуры. Первой управляют дальнобойщик Майк и его брат Гурти – страдающий ПТСР ветеран войны в Ираке. За рулем второй – владелец транспортной компании Джим Голденрод. Третья машина достается молодой, но дерзкой дальнобойщице Танту. К этой компании присоединяется представитель страховой компании Вернэ, но даже он не сможет предусмотреть все трудности, с которыми водителям придется столкнуться в пути.



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