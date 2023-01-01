Биография

Американский продюсер, писатель и актер Холт МакКэллани родился 3.09.1963 г. Известен ролью Билла Тенча в сериале «Охотник за разумом». МакКэллани родился в Нью-Йорке в театральной семье. Его мать, Джули Уилсон (1924-2015), была американской певицей и актрисой; отец, Майкл Макалони (1924-2000), – ирландский актер и продюсер. В 14 лет сбежал из дома и сел на автобус до Лос-Анджелеса, чтобы осуществить свою мечту стать актером, но в итоге получил работу на заводе по разгрузке грузовиков. После школы мальчик отправился во Францию, чтобы продолжить образование, изучал французский язык в Сорбонне и искусство в Парижской американской академии, а затем театральное искусство в L'École Marcel Marceau и L'École Jacques Lecoq. Позже решил переехать в Нью-Йорк, чтобы начать профессиональную актерскую карьеру. Первая работа МакКэллани в фильме – дублер в бродвейской постановке «Билокси Блюз». Он также получил серию второстепенных ролей в таких фильмах, как «Жертвы войны», «Чужой – 3», «Крипшоу – 2», «В поисках одноглазого Джимми», «Джейд» и «Грубые наездники». Позже он появился в фильме «Неудачники». С 2017 года снимается в сериале Netflix Mindhunter режиссера Дэвида Финчера. Он играет Билла Тенча, агента ФБР, расследовавшего серийные убийства в конце 1970-х годов. Первая серия на французском языке вышла в сентябре 2019 г.