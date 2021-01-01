Гнев человеческий
Wink
Фильмы
Гнев человеческий
8.92021, Wrath of Man
Боевики, Триллеры113 мин18+

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Гнев человеческий (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Джейсон Стэйтем в запутанной драме Гая Ричи о гневе и отмщении.

Работа инкассаторов далеко не самая безопасная в мире. В инкассаторской компании Fortico Security участились случаи нападения на охранников. Дурная слава распространяется быстро, и теперь мало кто хочет работать в этой фирме. Вскоре в компанию устраивается бывший коп Патрик Хилл. Вначале он не производит особенного впечатления, но на первом же задании легко расправляется с налетчиками. Босс впечатлен, а коллеги начинают допытываться: что этот профи забыл на такой работе. Но никто не догадывается, что Патрик пришел в Fortico Security, чтобы отомстить...

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гнев человеческий»

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