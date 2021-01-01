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Гнев человеческий (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Джейсон Стэйтем в запутанной драме Гая Ричи о гневе и отмщении.
Работа инкассаторов далеко не самая безопасная в мире. В инкассаторской компании Fortico Security участились случаи нападения на охр�анников. Дурная слава распространяется быстро, и теперь мало кто хочет работать в этой фирме. Вскоре в компанию устраивается бывший коп Патрик Хилл. Вначале он не производит особенного впечатления, но на первом же задании легко расправляется с налетчиками. Босс впечатлен, а коллеги начинают допытываться: что этот профи забыл на такой работе. Но никто не догадывается, что Патрик пришел в Fortico Security, чтобы отомстить...
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыБоевики, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Гай
Ричи
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актёр
Холт
Маккэллани
- Актёр
Джеффри
Донован
- Актёр
Джош
Хартнетт
- ЛААктёр
Лас
Алонсо
- АФАктёр
Алекс
Фернс
- РКАктёр
Рауль
Кастильо
- Актёр
Деобиа
Опарей
- СИАктёр
Скотт
Иствуд
- НААктриса
Нив
Алгар
- НБСценарист
Николя
Бухриф
- ЭБСценарист
Эрик
Беснард
- Сценари�ст
Гай
Ричи
- АЭСценарист
Айван
Эткинсон
- АЭПродюсер
Айван
Эткинсон
- Продюсер
Билл
Блок
- ЭГПродюсер
Эндрю
Голов
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Григорий
Калинин
- АБАктёр дубляжа
Артур
Бесчастный
- СКХудожница
Стефани
Колли
- ДХМонтажёр
Джеймс
Херберт
- КБКомпозитор
Кристофер
Бенстед