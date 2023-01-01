Биография

Эрик Беснард – сценарист и режиссер художественных фильмов и телесериалов, родился 15 марта 1964 года (Франция). Также имеет небольшой опыт работы в качестве продюсера полнометражного кино. После окончания университета молодой специалист решил не терять времени и с головой окунуться в манящий мир кино. Первые же сценарии Эрика Беснарда привлекли внимание именитых французских кинорежиссеров. По работам молодого автора было снято огромное количество фильмов, которые заработали не только зрительские симпатии, но и положительные оценки профессиональных критиков. В настоящий момент писатель продолжает работать над созданием новых сценариев, а также пробует себя в качестве режиссера и продюсера. В свое время Эрику помогли известные коллеги, поэтому на данный момент он считает своим долгом помочь начинающим работникам киноиндустрии. Фильмы Эрика Беснарда известны многим почитателям классического французского кино. Среди наиболее именитых кинокартин можно выделить «Улыбка клоуна», «Инкассатор», «Ремонт», «Плюшевый синдром», «Отпетые мошенники», «600 кг золота», «Мои герои», «Валентино», «Видок: Охотник на призраков» и многие другие.