Вавилон Н.Э. (фильм, 2008) смотреть онлайн

Крутой наемник Туроп, побывавший во многих горячих точках планеты, получает предложение, от которого не может отказаться. Главарь мафии Горский хочет, чтобы он доставил из Восточной Европы в Нью-Йорк загадочную девушку. Но очень скоро становится ясно, что на нее идет настоящая охота, возглавляемая могущественным религиозным орденом…

