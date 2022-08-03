Вавилон Н.Э. (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.82008, Babylon A.D.
Фантастика, Триллер96 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
О фильме
Крутой наемник Туроп, побывавший во многих горячих точках планеты, получает предложение, от которого не может отказаться. Главарь мафии Горский хочет, чтобы он доставил из Восточной Европы в Нью-Йорк загадочную девушку. Но очень скоро становится ясно, что на нее идет настоящая охота, возглавляемая могущественным религиозным орденом…
СтранаФранция, Великобритания
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Матьё
Кассовиц
- Актёр
Вин
Дизель
- Актриса
Мишель
Йео
- Актриса
Мелани
Тьерри
- Актёр
Жерар
Депардье
- Актриса
Шарлотта
Рэмплинг
- Актёр
Марк
Стронг
- Актёр
Ламбер
Вильсон
- ЖЛАктёр
Жером
Ле Баннер
- ДКАктёр
Джоэль
Кирби
- СДАктёр
Сулейман
Дико
- Сценарист
Матьё
Кассовиц
- ЭБСценарист
Эрик
Беснард
- ДССценарист
Джозеф
Симас
- МЖСценарист
Морис
Ж. Дантек
- Продюсер
Матьё
Кассовиц
- СРПродюсер
Селвин
Робертс
- АГПродюсер
Ален
Голдман
- БЖПродюсер
Бенуа
Жобер
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- ОИХудожник
Ора
Ито
- ОРХудожник
Оливье
Раукс
- КУХудожница
Карен
Уэйкфилд
- ШХудожница
Шаттун
- БВМонтажёр
Бенжамин
Вайль
- ТАОператор
Тьерри
Арбогаст
- АЭКомпозитор
Атли
Эрварссон