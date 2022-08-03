Вавилон Н.Э.
Вавилон Н.Э.

Вавилон Н.Э. (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.82008, Babylon A.D.
Фантастика, Триллер96 мин18+
Крутой наемник Туроп, побывавший во многих горячих точках планеты, получает предложение, от которого не может отказаться. Главарь мафии Горский хочет, чтобы он доставил из Восточной Европы в Нью-Йорк загадочную девушку. Но очень скоро становится ясно, что на нее идет настоящая охота, возглавляемая могущественным религиозным орденом…

Страна
Франция, Великобритания
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вавилон Н.Э.»