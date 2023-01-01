Биография

Марк Стронг – британский актер кино и телевидения. Он сыграл большое количество ролей в постановках Национального Королевского театра. На экране часто перевоплощается в рыцарей, джентльменов, убийц, злодеев. Актер родился в Лондоне. Отец Марка – итальянец, поэтому при рождении мальчика назвали Марко Джузеппе Салуссолиа, но после развода с его отцом мать решила сменить ребенку имя и фамилию, чтобы не осложнять его общение со сверстниками. Во время учебы в колледже он был участником музыкальных коллективов Electric Hoax и Private Party. Однако решил, что необходимо получить профессию, которая поможет обеспечить семью. Это решение привело его в Мюнхенский университет Людвига Максимилиана, где он изучал право в течение года. Затем юноша вернулся в Лондон, начал постигать искусство драмы в лондонском университете Royal Holloway, а позже поступил в театральную школу Bristol Old Vic. Первые роли Марка Стронга в кино были небольшими и малопримечательными. Со временем его фильмография начала расти, в ней появились более серьезные картины. Зрители увидели Марка Стронга в фильме «Револьвер», драме «Оливер Твист», остросюжетном фильме «Старикам тут не место», детективном боевике «Шерлок Холмс», «Игра в имитацию».