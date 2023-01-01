Марк Стронг
Mark Strong
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 5 августа 1963 г. (61 год)
Биография
Марк Стронг – британский актер кино и телевидения. Он сыграл большое количество ролей в постановках Национального Королевского театра. На экране часто перевоплощается в рыцарей, джентльменов, убийц, злодеев. Актер родился в Лондоне. Отец Марка – итальянец, поэтому при рождении мальчика назвали Марко Джузеппе Салуссолиа, но после развода с его отцом мать решила сменить ребенку имя и фамилию, чтобы не осложнять его общение со сверстниками. Во время учебы в колледже он был участником музыкальных коллективов Electric Hoax и Private Party. Однако решил, что необходимо получить профессию, которая поможет обеспечить семью. Это решение привело его в Мюнхенский университет Людвига Максимилиана, где он изучал право в течение года. Затем юноша вернулся в Лондон, начал постигать искусство драмы в лондонском университете Royal Holloway, а позже поступил в театральную школу Bristol Old Vic. Первые роли Марка Стронга в кино были небольшими и малопримечательными. Со временем его фильмография начала расти, в ней появились более серьезные картины. Зрители увидели Марка Стронга в фильме «Револьвер», драме «Оливер Твист», остросюжетном фильме «Старикам тут не место», детективном боевике «Шерлок Холмс», «Игра в имитацию».
Фильмография
Актёр
- 7.7
Дурной глаз2022, 93 минБесплатно
- 8.0
Однажды в Стокгольме2018, 88 минБесплатно
- 7.8
6 дней2017, 90 мин
- 9.3
Опасная игра Слоун2016, 127 мин
- 8.7
Прежде чем я усну2014, 88 минБесплатно
- 9.1
Джастин и рыцари доблести2013, 91 мин
- 8.1
Шпион, выйди вон!2011, 122 мин
- 9.2
Черное золото2011, 124 минБесплатно
- 9.2
Орел девятого легиона2011, 109 минБесплатно
- 8.8
Вавилон Н.Э.2008, 96 мин
- 8.2
Револьвер2005, 106 минБесплатно
- 9.1
Тристан и Изольда2005, 120 мин�Бесплатно