Генрих VIII (сериал, 2003) смотреть онлайн

Он прошел путь от обаятельного и харизматичного принца до жестокого короля, в равной степени проклинаемого и восхваляемого. Правитель, изменивший Англию навсегда. Тиран. Любитель женщин. Один из самых легендарных британских монархов Генрих Восьмой, несший корону и бремя власти целых 38 лет. Его двор вполне можно было приравнять к минному полю, а королевскую спальню - к полю битвы, где любой неосторожный поступок мог стоить жизни.
Он безжалостно расправлялся как с политическими противниками, так и с друзьями. Генрих Восьмой «отменил» католическую церковь и конфисковал имущество монастырей в отместку за то, что Папа запретил ему такой желанный развод. Он обезглавил двух из шести своих жен, пренебрегал дочерьми и страстно мечтал о наследнике трона…
СтранаВеликобритания
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
Рейтинг
- ПТРежиссёр
Пит
Трэвис
- РУАктёр
Рэй
Уинстон
- ДЭАктёр
Джосс
Экленд
- ДСАктёр
Дэвид
Суше
- Актёр
Марк
Стронг
- ДУАктёр
Дэниэл
Уэбб
- АСАктриса
Ассумпта
Серна
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- БУАктёр
Бенжамин
Уитроу
- СМАктёр
Сид
Митчелл
- Актёр
Чарльз
Дэнс
- ТЛАктёр
Томас
Локъер
- Сценарист
Питер
Морган
- Продюсер
Ребекка
Итон
- ЭХПродюсер
Энди
Харрис
- Продюсер
Питер
Морган
- ДМХудожник
Джеймс
Мерифилд
- ЖАХудожница
Жаклин
Абрахамс
- ПМОператор
Питер
Миддлтон
- РЛКомпозитор
Роберт
Лэйн