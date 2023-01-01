Генрих VIII (сериал, 2003) сезон 1 смотреть онлайн

Он прошел путь от обаятельного и харизматичного принца до жестокого короля, в равной степени проклинаемого и восхваляемого. Правитель, изменивший Англию навсегда. Тиран. Любитель женщин. Один из самых легендарных британских монархов Генрих Восьмой, несший корону и бремя власти целых 38 лет. Его двор вполне можно было приравнять к минному полю, а королевскую спальню - к полю битвы, где любой неосторожный поступок мог стоить жизни.

Он безжалостно расправлялся как с политическими противниками, так и с друзьями. Генрих Восьмой «отменил» католическую церковь и конфисковал имущество монастырей в отместку за то, что Папа запретил ему такой желанный развод. Он обезглавил двух из шести своих жен, пренебрегал дочерьми и страстно мечтал о наследнике трона…



