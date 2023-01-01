Wink
Сериалы
Генрих VIII
Актёры и съёмочная группа сериала «Генрих VIII»

Актёры и съёмочная группа сериала «Генрих VIII»

Режиссёры

Пит Трэвис

Пит Трэвис

Pete Travis
Режиссёр

Актёры

Рэй Уинстон

Рэй Уинстон

Ray Winstone
АктёрHenry VIII
Джосс Экленд

Джосс Экленд

Joss Ackland
АктёрHenry VII
Дэвид Суше

Дэвид Суше

David Suchet
АктёрCardinal Thomas Wolsey
Марк Стронг

Марк Стронг

Mark Strong
АктёрDuke of Norfolk
Дэниэл Уэбб

Дэниэл Уэбб

Danny Webb
АктёрThomas Cromwell
Ассумпта Серна

Ассумпта Серна

Assumpta Serna
АктрисаKatherine of Aragon
Хелена Бонем Картер

Хелена Бонем Картер

Helena Bonham Carter
АктрисаAnne Boleyn
Бенжамин Уитроу

Бенжамин Уитроу

Benjamin Whitrow
АктёрThomas Boleyn
Сид Митчелл

Сид Митчелл

Sid Mitchell
АктёрYoung Henry VIII
Чарльз Дэнс

Чарльз Дэнс

Charles Dance
АктёрDuke of Buckingham
Томас Локъер

Томас Локъер

Thomas Lockyer
АктёрEdward Seymour

Сценаристы

Питер Морган

Питер Морган

Peter Morgan
Сценарист

Продюсеры

Ребекка Итон

Ребекка Итон

Rebecca Eaton
Продюсер
Энди Харрис

Энди Харрис

Andy Harries
Продюсер
Питер Морган

Питер Морган

Peter Morgan
Продюсер

Художники

Джеймс Мерифилд

Джеймс Мерифилд

James Merifield
Художник
Жаклин Абрахамс

Жаклин Абрахамс

Jacqueline Abrahams
Художница

Операторы

Питер Миддлтон

Питер Миддлтон

Peter Middleton
Оператор

Композиторы

Роберт Лэйн

Роберт Лэйн

Robert Lane
Композитор