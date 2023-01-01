WinkСериалыГенрих VIIIАктёры и съёмочная группа сериала «Генрих VIII»
Актёры и съёмочная группа сериала «Генрих VIII»
Режиссёры
Актёры
АктёрHenry VIII
Рэй УинстонRay Winstone
АктёрHenry VII
Джосс ЭклендJoss Ackland
АктёрCardinal Thomas Wolsey
Дэвид СушеDavid Suchet
АктёрDuke of Norfolk
Марк СтронгMark Strong
АктёрThomas Cromwell
Дэниэл УэббDanny Webb
АктрисаKatherine of Aragon
Ассумпта СернаAssumpta Serna
АктрисаAnne Boleyn
Хелена Бонем КартерHelena Bonham Carter
АктёрThomas Boleyn
Бенжамин УитроуBenjamin Whitrow
АктёрYoung Henry VIII
Сид МитчеллSid Mitchell
АктёрDuke of Buckingham
Чарльз ДэнсCharles Dance
АктёрEdward Seymour