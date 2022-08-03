Джон — человек, обладающий паранормальными способностями, расследует новое дело. В этот раз ему предстоит общение с 16-летней напуганной девушкой, и главному герою предстоит ответить на вопрос — кто такая Анна? Жертва обстоятельств или же убийца-социопат?

