Экстрасенс 2: Лабиринты разума
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Экстрасенс 2: Лабиринты разума

Экстрасенс 2: Лабиринты разума (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.62013, Mindscape
Триллер, Криминал92 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Джон — человек, обладающий паранормальными способностями, расследует новое дело. В этот раз ему предстоит общение с 16-летней напуганной девушкой, и главному герою предстоит ответить на вопрос — кто такая Анна? Жертва обстоятельств или же убийца-социопат?

Страна
США, Испания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Экстрасенс 2: Лабиринты разума»