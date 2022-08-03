Экстрасенс 2: Лабиринты разума (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.62013, Mindscape
Триллер, Криминал92 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Джон — человек, обладающий паранормальными способностями, расследует новое дело. В этот раз ему предстоит общение с 16-летней напуганной девушкой, и главному герою предстоит ответить на вопрос — кто такая Анна? Жертва обстоятельств или же убийца-социопат?
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ХДРежиссёр
Хорхе
Дорадо
- Актриса
Таисса
Фармига
- Актёр
Марк
Стронг
- Актёр
Брайан
Кокс
- СРАктриса
Саския
Ривз
- РДАктёр
Ричард
Диллэйн
- ИВАктриса
Индира
Варма
- Актёр
Ноа
Тейлор
- АААктёр
Альберто
Амман
- МПАктёр
Марк
Падро
- Продюсер
Жауме
Кольет-Серра
- Продюсер
Мерседес
Гамеро
- Продюсер
Питер
Сафран
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- КБХудожница
Клара
Бильбао
- ОФОператор
Оскар
Фаура
- ЛВКомпозитор
Лукас
Видаль