Биография

Валерий Сторожик – российский актер кино и театра, известен также дубляжом иностранных картин. Родился в УССР в поселке Котельва 7 декабря 1956 года. С детства мечтал стать актером, интересовался зарубежными кинофильмами. Свою первую роль Валерий Сторожик исполнил, когда ему было всего 12 лет, – появился в массовке на киностудии им. Горького. С тех пор вопрос будущей профессии был решен – после выпуска из школы и музучилища будущий актер перебрался в Москву, где подал документы в театральное училище имени Щепкина. Успешно окончив его, был приглашен в труппу Малого театра, однако отклонил это предложение и устроился на работу в театр имени Моссовета. Актер разведен, до 1991 года состоял в браке с актрисой Мариной Яковлевой. От этого брака имеет двоих взрослых сыновей. Спустя несколько лет работы в театре решил попробовать себя и в кино. В 1982 году вышел на экраны первый фильм с Валерием Сторожиком – «Житие святых сестер». До момента распада СССР появился еще в нескольких картинах, к самым известным из которых можно отнести «Борис Годунов», «Сказка странствий», «Радости земные». Тем не менее, наибольшая известность пришла к актеру уже во времена развития российского кинематографа. Популярность ему принесли такие проекты, как «Раскол», «Общая терапия», «Аромат шиповника». Часто снимается в телесериалах, кроме того, профессионально занимается дубляжом и озвучиванием зарубежных фильмов для российского проката.