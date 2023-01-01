Валерий Сторожик
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 7 декабря 1956 г. (68 лет)
Биография
Валерий Сторожик – российский актер кино и театра, известен также дубляжом иностранных картин. Родился в УССР в поселке Котельва 7 декабря 1956 года. С детства мечтал стать актером, интересовался зарубежными кинофильмами. Свою первую роль Валерий Сторожик исполнил, когда ему было всего 12 лет, – появился в массовке на киностудии им. Горького. С тех пор вопрос будущей профессии был решен – после выпуска из школы и музучилища будущий актер перебрался в Москву, где подал документы в театральное училище имени Щепкина. Успешно окончив его, был приглашен в труппу Малого театра, однако отклонил это предложение и устроился на работу в театр имени Моссовета. Актер разведен, до 1991 года состоял в браке с актрисой Мариной Яковлевой. От этого брака имеет двоих взрослых сыновей. Спустя несколько лет работы в театре решил попробовать себя и в кино. В 1982 году вышел на экраны первый фильм с Валерием Сторожиком – «Житие святых сестер». До момента распада СССР появился еще в нескольких картинах, к самым известным из которых можно отнести «Борис Годунов», «Сказка странствий», «Радости земные». Тем не менее, наибольшая известность пришла к актеру уже во времена развития российского кинематографа. Популярность ему принесли такие проекты, как «Раскол», «Общая терапия», «Аромат шиповника». Часто снимается в телесериалах, кроме того, профессионально занимается дубляжом и озвучиванием зарубежных фильмов для российского проката.
Фильмография
- 8.1
Конклав2024, 115 мин
- 5.8
Хитмэн2023, 103 минБесплатно
- 8.0
Присцилла: Элвис и я2023, 106 мин
- 6.1
Дом тысячи дверей2023, 95 минБесплатно
- 8.0
Под прикрытием2023, 91 мин
- 5.9
Корабль призраков2023, 119 мин
- 7.8
Китти киллер2023, 114 минБесплатно
- 7.4
Найти и уничтожить2023, 86 мин
- 8.0
Моя жена – киллер2023, 96 минБесплатно
- 7.3
Бугимен. Начало легенды2023, 87 минБесплатно
- 8.3
Обнаженная муза Пьера Боннара2023, 116 мин
- 6.2
Отголоски преступления2022, 81 мин
- 7.6
Страсть, любовь и ненависть в Буэнос-Айресе2022, 95 минБесплатно
- 5.9
Повелитель Дракона2022, 94 минБесплатно
- 5.9
Злые соседи2022, 85 мин
- 7.6
Вооруженное ограбление2022, 72 минБесплатно
- 7.9
Поцелуй2022, 114 минБесплатно
- 7.5
Белый слон2022, 88 мин
- 7.5
Большая или маленькая ложь2022, 96 минБесплатно
- 6.4
Повелитель теней2022, 86 мин