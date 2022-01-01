Поцелуй (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Молодой лейтенант из бедной семьи влюбляет в себя дочь богатого графа, ходящую на костылях. Костюмная драма оскароносного режиссера Билле Аугуста по роману «Нетерпение сердца» Стефана Цвейга.



Дания, 1914 год. Антон, родившийся в небогатой семье чиновника, при содействии тетушки дослуживается до звания лейтенанта и находится на хорошем счету у командования. В преддверии Первой мировой он со своим взводом оказывается в тихой деревушке, где знакомится с графом Левенскельдом. Тот приглашает юношу на ужин, где Антон встречает графскую дочь Эдит. Он приглашает девушку на танец, но происходит конфуз, ведь из-за травмы спины Эдит ходит на костылях. Антон пытается загладить вину, присылая Эдит подарки и захаживая в гости к графу, тем самым влюбляя в себя одинокую Эдит. Но могут ли эти отношения закончиться счастливым финалом?



Необычную историю странной любви расскажет фильм «Поцелуй» 2022 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



Поцелуй смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.