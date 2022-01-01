Поцелуй (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Молодой лейтенант из бедной семьи влюбляет в себя дочь богатого графа, ходящую на костылях. Костюмная драма оскароносного режиссера Билле Аугуста по роману «Нетерпение сердца» Стефана Цвейга.
Дания, 1914 год. Антон, родившийся в небогатой семье чиновника, при содействии тетушки дослуживается до звания лейтенанта и находится на хорошем счету у командования. В преддверии Первой мировой он со своим взводом оказывается в тихой деревушке, где знакомится с графом Левенскельдом. Тот приглашает юношу на ужин, где Антон встречает графскую дочь Эдит. Он приглашает девушку на танец, но происходит конфуз, ведь из-за травмы спины Эдит ходит на костылях. Антон пытается загладить вину, присылая Эдит подарки и захаживая в гости к графу, тем самым влюбляя в себя одинокую Эдит. Но могут ли эти отношения закончиться счастливым финалом?
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Билле
Аугуст
- ЭСАктёр
Эсбен
Смед
- КРАктриса
Клара
Росагер
- ЛМАктёр
Ларс
Миккельсен
- РМАктриса
Розалинд
Мюнстер
- ДДАктёр
Давид
Денсик
- МБАктёр
Мас
Бьорн
- МБАктёр
Матиас
Бойелунд
- ХБАктёр
Хенрик
Блонер Клаузен
- КДАктёр
Курт
Дрейер
- ЯФАктёр
Ярл
Форсманн
- Сценарист
Билле
Аугуст
- ГЛСценарист
Грег
Латтер
- СЦСценарист
Стефан
Цвейг
- ТХПродюсер
Томас
Хейнесен
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АЭХудожница
Анне-Дорте
Эскильдсен
- ЯБМонтажёр
Янус
Биллесков Янсен
- АЭМонтажёр
Анне
Эстеруд
- СБОператор
Себастьян
Бленков