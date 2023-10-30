Дом тысячи дверей (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Триллер о девушке, арендовавшей странный дом, таинственным образом превратившийся в лабиринт, из которого нет выхода. Сотрудница компании-застройщика Габби отправляется в очередную командировку, чтобы проверить недвижимость в печально известном городе-призраке Джером, расположенном в штате Аризона. Габби снимает шикарный особняк и начинает видеть тревожные кошмары и необъяснимые явления, которые наталкивают ее на мысль, что внутри могут обитать призраки. Но это не единственное, что приготовил для нее жуткий дом: Габби вскоре оказывается заперта в нем, тогда как его многочисленные комнаты превращаются в потусторонний лабиринт, где любая дверь может привести куда угодно — но только не к спасению. Сможет ли Габби выбраться из ловушки, расскажет «Дом тысячи дверей» — фильм 2023 года смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.

