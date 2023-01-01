Бугимен. Начало легенды (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Комедийный фильм ужасов о монстре, похищающем детей, с Макареной Гомес в роли матери. Клаудия и ее трое детей Алисия, Серхио и Лукас переживают трагическую потерю отца и решают уехать подальше от тяжелых воспоминаний. Они селятся в уютном городке Гадор, но вскоре узнают о жутких событиях в этом милом местечке. В Гадоре таинственно пропадают дети, а местные объясняют исчезновения происками Бугимена, также известного как Человек с мешком. По легенде монстр крадет у родителей непослушных детей. В отличие от полиции, Алисия, Серхио и Лукас верят в эту историю и отправляются на поиски чудовища в надежде спасти его жертв. Что ожидает смелых ребят, расскажет «Бугимен. Начало легенды» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink.



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