Бугимен. Начало легенды
Wink
Фильмы
Бугимен. Начало легенды
7.32023, El hombre del saco
Комедии, Ужасы87 мин18+
Подростки отправляются на поиски друзей, похищенных чудовищем. Хоррор в духе «Очень странных дел»

Бугимен. Начало легенды (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Комедийный фильм ужасов о монстре, похищающем детей, с Макареной Гомес в роли матери. Клаудия и ее трое детей Алисия, Серхио и Лукас переживают трагическую потерю отца и решают уехать подальше от тяжелых воспоминаний. Они селятся в уютном городке Гадор, но вскоре узнают о жутких событиях в этом милом местечке. В Гадоре таинственно пропадают дети, а местные объясняют исчезновения происками Бугимена, также известного как Человек с мешком. По легенде монстр крадет у родителей непослушных детей. В отличие от полиции, Алисия, Серхио и Лукас верят в эту историю и отправляются на поиски чудовища в надежде спасти его жертв. Что ожидает смелых ребят, расскажет «Бугимен. Начало легенды» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink.

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Информация

Страна
Испания, Уругвай
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Ужасы, Приключения

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бугимен. Начало легенды»

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