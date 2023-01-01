Бугимен. Начало легенды (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Комедийный фильм ужасов о монстре, похищающем детей, с Макареной Гомес в роли матери. Клаудия и ее трое детей Алисия, Серхио и Лукас переживают трагическую потерю отца и решают уехать подальше от тяжелых воспоминаний. Они селятся в уютном городке Гадор, но вскоре узнают о жутких событиях в этом милом местечке. В Гадоре таинственно пропадают дети, а местные объясняют исчезновения происками Бугимена, также известного как Человек с мешком. По легенде монстр крадет у родителей непослушных детей. В отличие от полиции, Алисия, Серхио и Лукас верят в эту историю и отправляются на поиски чудовища в надежде спасти его жертв. Что ожидает смелых ребят, расскажет «Бугимен. Начало легенды» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink.
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Информация
СтранаИспания, Уругвай
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Ужасы, Приключения
Рейтинг
- АГРежиссёр
Анхель
Гомес Эрнандес
- Актриса
Макарена
Гомес
- ХБАктёр
Хавьер
Ботет
- ИРАктёр
Иван
Ренедо
- КПАктриса
Клаудия
Плейсер
- ЛГАктёр
Лорка
Гутьеррес Прада
- ЛБАктёр
Лукас
Блас
- КТАктриса
Карла
Тоус
- ГНАктёр
Гильермо
Новильо
- МСАктёр
Маноло
Соло
- КГАктёр
Карлос
Гонсалес Морольон
- МФСценарист
Мануэль
Факал
- АГСценарист
Анхель
Гомес Эрнандес
- МЛПродюсер
Мария
Луиза Гутьеррес
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глушковский
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторо�жик
- Актриса дубляжа
Анастасия
Фомичёва
- НТХудожница
Нереа
Торрихос
- ХГОператор
Хавьер
Г. Сальмонес