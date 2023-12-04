Китти киллер (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Динамичный боевик из Таиланда о секретной группе девушек-убийц, поддерживающих равновесие в мире. Агентство — тайное общество, созданное наставниками. Они тренируют девушек-сирот, которые становятся виртуозными убийцами, способными влиять на мировой баланс сил. Киллерши называют себя Котятами и работают тайно, притворяясь простыми школьницами, горничными, продавщицами и представительницами других обычных профессий. Однажды убийца по имени Дина видит, как предают ее наставника Серого Лиса. Вместе им предстоит сразиться с целой армией людей Агентства и объединиться с другими Котятами, недовольными своим руководством. Тем временем на освободившееся место приходит новый наставник Чарли, который раньше был простым офисным клерком. Смогут ли Котята восстановить справедливость и навести порядок в агентстве, расскажет «Китти Киллер» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- ЛТРежиссёр
Ли
Тхонгкхам
- ПТАктриса
Плойпайлин
Тхангпрапапорн
- ДНАктёр
Денкхун
Нгамнет
- СКАктёр
Сомчай
Кхемклад
- НААктриса
Нара
Аниват
- СЛАктриса
Сутина
Лауамнуайчай
- Актёр
Витхая
Пансрингарм
- КПАктриса
Китапат
Понгрыа
- ПЧАктёр
Пат
Чатбурирак
- ВССценарист
Венус
Саксири
- ЛТСценарист
Ли
Тхонгкхам
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ИГАктёр дубляжа
Ислам
Ганджаев
- ДТАктёр дубляжа
Даниил
Толстых
- АГАктриса дубляжа
Анна
Горкина
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- БХОператор
Брандт
Хэкни