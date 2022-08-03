Посредник
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Посредник

Посредник (сериал, 1990) смотреть онлайн

7.61990, Посредник 1 сезон
Фантастика, Боевик18+

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О сериале

Над лесом неподалеку от провинциального города нависла чeрная сфера, с помощью которой инопланетные вторженцы могут вселяться в сознание землян. Жертвы перестают испытывать эмоции и действуют рационально, а при помощи особого оружия – «Посредника» – могут конвертировать сознание окружающих. Не поддаются такой вербовке только дети до 15 лет, гении и люди с ментальными расстройствами. Именно они организуют сопротивление.

Страна
СССР
Жанр
Фантастика, Боевик

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Посредник»