Посредник (сериал, 1990) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
7.61990, Посредник. Серия 2
Фантастика, Боевик12+
Над лесом неподалеку от провинциального города нависла чeрная сфера, с помощью которой инопланетные вторженцы могут вселяться в сознание землян. Жертвы перестают испытывать эмоции и действуют рационально, а при помощи особого оружия – «Посредника» – могут конвертировать сознание окружающих. Не поддаются такой вербовке только дети до 15 лет, гении и люди с ментальными расстройствами. Именно они организуют сопротивление.
СтранаСССР
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоSD
Время70 мин / 01:10
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ВПРежиссёр
Владимир
Потапов
- Актриса
Олеся
Судзиловская
- ИСАктриса
Инара
Слуцка
- Актёр
Валерий
Сторожик
- АТАктёр
Андрей
Тарасенко
- ДМАктёр
Дмитрий
Матвеев
- ЕРАктёр
Евгений
Редько
- АМАктёр
Альгис
Матулёнис
- ДСАктриса
Дарья
Сидорина
- ДЧАктёр
Денис
Членов
- ВКАктёр
Виллор
Кузнецов
- АМСценарист
Александр
Мирер
- МРПродюсер
Марк
Ружанский
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Малишевский
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ОКХудожник
Олег
Краморенко
- ИШОператор
Ильшат
Шугаев
- ВЧКомпозитор
Владимир
Чекасин