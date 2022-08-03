Посредник (сериал, 1990) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Над лесом неподалеку от провинциального города нависла чeрная сфера, с помощью которой инопланетные вторженцы могут вселяться в сознание землян. Жертвы перестают испытывать эмоции и действуют рационально, а при помощи особого оружия – «Посредника» – могут конвертировать сознание окружающих. Не поддаются такой вербовке только дети до 15 лет, гении и люди с ментальными расстройствами. Именно они организуют сопротивление.

