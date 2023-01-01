Биография

Юрий Артемович Маляров — российский артист и актер дубляжа. Родился 7 апреля 1954 года. Известно только, что Актерскому мастерству будущий кинодеятель учился во ВГИКе. Окончил вуз Юрий Маляров в 1978 году. Фильмография Юрия Малярова насчитывает более 20 ролей в популярных отечественных кинокартинах. Артист знаком зрителям по советской военной драме «Постарайся остаться живым...» 1986 года, в которой он сыграл роль сержанта Галиева. Также на счету Юрия Малярова около 500 фильмов, в которых он выступил актером дубляжа. Голос артиста узнаваем, обладает уникальным тембром, что сделало его одним из наиболее востребованных в озвучивании иностранных кинокартин, мультфильмов и сериалов. Его голосом разговаривают в русскоязычной версии несколько персонажей из «Ледникового периода» 2002 года, саги о «Властелине колец» и «Человеке-Пауке», а также герои мультсериалов «Губка Боб-квадратные штаны» и «Кунг-фу панда». Благодаря колоссальному опыту в последние годы Юрия Малярова часто приглашают режиссером дубляжа в самые разные проекты, например, в криминальный сериал «Кости».