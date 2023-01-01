Юрий Маляров
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 7 апреля 1954 г. (70 лет)
Биография
Юрий Артемович Маляров — российский артист и актер дубляжа. Родился 7 апреля 1954 года. Известно только, что Актерскому мастерству будущий кинодеятель учился во ВГИКе. Окончил вуз Юрий Маляров в 1978 году. Фильмография Юрия Малярова насчитывает более 20 ролей в популярных отечественных кинокартинах. Артист знаком зрителям по советской военной драме «Постарайся остаться живым...» 1986 года, в которой он сыграл роль сержанта Галиева. Также на счету Юрия Малярова около 500 фильмов, в которых он выступил актером дубляжа. Голос артиста узнаваем, обладает уникальным тембром, что сделало его одним из наиболее востребованных в озвучивании иностранных кинокартин, мультфильмов и сериалов. Его голосом разговаривают в русскоязычной версии несколько персонажей из «Ледникового периода» 2002 года, саги о «Властелине колец» и «Человеке-Пауке», а также герои мультсериалов «Губка Боб-квадратные штаны» и «Кунг-фу панда». Благодаря колоссальному опыту в последние годы Юрия Малярова часто приглашают режиссером дубляжа в самые разные проекты, например, в криминальный сериал «Кости».
Фильмография
Актёр дубляжа
- 8.6
Воспоминания из будущего2021, 95 минБесплатно
- 9.4
Восточный ветер: Великий ураган2021, 98 минБесплатно
- 6.7
Убийство по-итальянски2020, 93 минБесплатно
- 8.2
Побег из брака2020, 98 минБесплатно
- 8.2
Дверной замок2019, 97 мин
- 8.0
Крипто2019, 101 минБесплатно
- 7.0
Гундала: Сын молнии2019, 114 минБесплатно
- 8.4
Мститель2018, 88 минБесплатно
- 8.2
Кунг-фу воин2017, 76 минБесплатно
- 6.5
Внутри Льюина Дэвиса2012, 100 минБесплатно
- 8.3
Влюбись в меня, если осмелишься2003, 90 мин
- 8.4
Человек-мотылек2001, 113 минБесплатно
- 8.8
Выбор капитана Корелли2001, 123 мин
- 7.5
Посредник1990