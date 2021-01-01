Воспоминания из будущего
Wink
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Воспоминания из будущего
8.62021, Naeilui gioek
Триллеры, Криминал95 мин16+

Воспоминания из будущего (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Очнувшись в больничной палате после травмы головы, молодая женщина Су-Джин обнаруживает, что ничего не помнит о себе и своем прошлом. Собрать крупицы идентичности ей помогает заботливый супруг. Правда у Су-Джин всe чаще появляются подозрения, что он доносит далеко не всю информацию. Зачем ему обманывать бедняжку и к чему Су-Джин приведет внезапно открывшийся дар предугадывать опасности, которые подстерегают других людей в будущем?

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Воспоминания из будущего»

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