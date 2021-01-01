Воспоминания из будущего (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Очнувшись в больничной палате после травмы головы, молодая женщина Су-Джин обнаруживает, что ничего не помнит о себе и своем прошлом. Собрать крупицы идентичности ей помогает заботливый супруг. Правда у Су-Джин всe чаще появляются подозрения, что он доносит далеко не всю информацию. Зачем ему обманывать бедняжку и к чему Су-Джин приведет внезапно открывшийся дар предугадывать опасности, которые подстерегают других людей в будущем?
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыКриминал, Детективы, Триллеры
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- СЮРежиссёр
Со
Ю-мин
- СЕАктриса
Со
Е-джи
- КГАктёр
Ким
Ган-у
- СХАктёр
Сон
Хёк
- ПСАктёр
Пак
Сан-ук
- ПЮАктёр
Пэ
Ю-рам
- КДАктёр
Ким
Джон-гу
- ЁХАктриса
Ём
Хе-ран
- ПДАктёр
Пэ
Джэ-ги
- ППАктриса
Пак
Пом
- КЮАктёр
Кон
Ю-рим
- СЮСценарист
Со
Ю-мин
- ЧХПродюсер
Чон
Хун-тхак
- ЧХПродюсер
Чон
Хён
- ЧСПродюсер
Чан
Сок-пин
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- АТАктёр дубляжа
Александр
Трошин
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- КСМонтажёр
Ким
Сон-мин
- КГОператор
Ким
Ги-тхэ
- КДКомпозитор
Ким
Джун-сон