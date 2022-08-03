Внутри Льюина Дэвиса (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Нью-Йорк. Конец 50-х. Льюин Дэвис- талантливый певец и гитарист из Квинса без дома и денег, запутавшись в любви, почти потеряв связь с семьей, странствует по жизни в поисках себя. Все, что у него есть — это музыка. Удастся ли разгадать тайны его музыки? Что там, внутри Льюина Дэвиса?

