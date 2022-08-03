Внутри Льюина Дэвиса (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
6.62012, Inside Llewyn Davis
Драма100 мин18+
О фильме
Нью-Йорк. Конец 50-х. Льюин Дэвис- талантливый певец и гитарист из Квинса без дома и денег, запутавшись в любви, почти потеряв связь с семьей, странствует по жизни в поисках себя. Все, что у него есть — это музыка. Удастся ли разгадать тайны его музыки? Что там, внутри Льюина Дэвиса?
СтранаСША, Великобритания, Франция
ЖанрДрама
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Итан
Коэн
- Режиссёр
Джоэл
Коэн
- Актёр
Оскар
Айзек
- Актриса
Кэри
Маллиган
- ИФАктёр
Итэн
Филлипс
- РБАктриса
Робин
Бартлетт
- Актёр
Джон
Гудман
- Актёр
Джастин
Тимберлейк
- Актёр
Макс
Казелла
- ГХАктёр
Гаррет
Хедлунд
- ДГАктёр
Джерри
Грэйсон
- Актёр
Ф.
Мюррэй Абрахам
- Сценарист
Джоэл
Коэн
- Сценарист
Итан
Коэн
- Продюсер
Итан
Коэн
- Продюсер
Джоэл
Коэн
- Продюсер
Скотт
Рудин
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- Монтажёр
Итан
Коэн
- Монтажёр
Джоэл
Коэн
- БДОператор
Брюно
Дельбоннель