Внутри Льюина Дэвиса
Wink
Фильмы
Внутри Льюина Дэвиса

Внутри Льюина Дэвиса (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

6.62012, Inside Llewyn Davis
Драма100 мин18+

О фильме

Нью-Йорк. Конец 50-х. Льюин Дэвис- талантливый певец и гитарист из Квинса без дома и денег, запутавшись в любви, почти потеряв связь с семьей, странствует по жизни в поисках себя. Все, что у него есть — это музыка. Удастся ли разгадать тайны его музыки? Что там, внутри Льюина Дэвиса?

Страна
США, Великобритания, Франция
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Внутри Льюина Дэвиса»